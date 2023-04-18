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Сегодня, 16:06

Гранат: «Динамо» открыло мне дверь в большой футбол. Хотелось бы пожелать клубу побольше побед»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поздравил московский клуб с юбилеем.

«Серьезная дата у «Динамо». Хотелось бы пожелать клубу побольше побед, чтобы «Динамо» находилось на ведущих ролях в нашем спорте», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Также он рассказал, какую роль в его карьере сыграло «Динамо».

«Этот клуб открыл мне дверь в большой футбол. Огромное спасибо «Динамо» и всем тем тренерам, ребятам, с которыми я играл. Это был незабываемый период в моей жизни», — добавил экс-футболист.

Гранат выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год. Сегодня, 18 апреля, московскому клубу исполнилось сто лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-otkry-lo-mne-dver-v-bol-shoj-futbol-ogromnoe-spasibo-zhelayu-klubu-pobol-she-pobed/
Владимир Гранат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
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