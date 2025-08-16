Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 21:05

Источник: «Спартаку» предложили кандидатуру Рафаэля Бенитеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рафаэль Бенитес.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. До этого он также возглавлял «Эвертон», китайский «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию».

«Спартак» в субботу, 16 августа сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ. Команда Деяна Станковича с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рафаэль Бенитес
Читайте также
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Глупый

    Руководство московского «Спартака» не планирует увольнять главного тренера команды Деяна Станковича как минимум до матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», сообщает Sport24. Встреча «Спартака» и «Рубина» состоится 23 августа в Казани.

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Газпром-медиа ловит хайп.

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    им не купят тех игроков которых потребует и купят Бенитесу. А это всяко под сотню лямов. Если вдруг случится что у Спартака состав станет дороже и сильнее питерского - Алекперову покажут небо в клеточку. И он это знает, поэтому предлагайте кого хотите - Спартак никого на таких условиях не купит.

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    а вкладываться в бразильцев по 25-30 миллионов есть смысл?

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    он делает, но ему 10 месяцев не приобретают игроков на нужные ему позиции. Понятно что ждут конца ТО для снижения цены Самошникова, Пальцева, может ещё кого-то. Сейчас цены как они считают слишком задраны в расчете на то что появится богатый Буратино и купит задорого. Но проблема в том что покажождутся - Спартак как ЦСКА в прошлом сезоне слишком много потеряет очков для борьбы за что-то. И это тем более странно что экономят копейки а теряют гораздо больше на уходах бесплатно и покупках бесполезных Ливаев.

    17.08.2025

  • Denis Mikhaylov

    Да и Гус Хиддинк потренировал "Анжи".

    17.08.2025

  • Denis Mikhaylov

    Невио Скала, Лучано Спалетти, Дик Адвокат - ненастоящие?

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    попробовали бы Ахмат так судить как Спартак. Головы уехали бы отдельно от туловища.

    17.08.2025

  • Vadson

    вот видишь, зайчик, ты сравниваешь с собой)) Но от боязни гейства лечись, ей богу. Ты просто мешок с комплексами.... мужичок с ноготок

    17.08.2025

  • lenin.vowa2018

    голубой сине-белый обвиняет кого-то в гомосятине... Наглость зашкаливает.

    17.08.2025

  • Garryman

    Черчесов с Ахматом: 2 игры 6 очков. Больше, чем у Спартака за 5 игр.

    17.08.2025

  • Garryman

    "Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. До этого он также возглавлял «Эвертон», китайский «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию»." Бенитес хочет добавить Спартак в свой "гербарий"?

    17.08.2025

  • АбАкУмоВ

    У тебя мозг малолетнего ребёнка и повадки быдла конченного как и у тебе подобных обитателей хлева... я твои потоки сознания не читаю как правило .. ты гей явно.. раз пишешь мужику "дурачок" или "зайчик"))

    17.08.2025

  • spar001

    "Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов."... вот в том то и дело!... что Манчини, что Бенитес захотят много денег в личный контракт и еще больше на новых игроков и опять все пойдет по привычному кругу: массовая распродажа и массовая закупка, потом опять что-то пойдет не так и все снова повторится: увольнение, новый тренер, новая распродажа и новая закупка.... поэтому ни в коем случае!... Станковичу нужно дать возможно работать.., главное, чтобы делал выводы из ошибок, а он похоже делает...

    17.08.2025

  • Слоноул

    Может и так, но хочется верить в человека.

    17.08.2025

  • Не вздумайте!

    17.08.2025

  • maestro_65

    Пока страна в изоляции, футбольный бизнес в убытке. Нет поступлений за участие/победы в матчах кубков, продажа игроков просела почти до нуля. Какой смысл вкладываться в дорогостоящего коуча для рос чемпа? Для местечковой возни подойдут тренеры из третьего эшелона евро коучей, ну или из отечественного контингента. Ничего личного, только бизнес.

    17.08.2025

  • Vadson

    слушай, дурачок, очень похоже, что тебя в свое время те самые упоминаемые хм.. товарищи(которые которых) крепко поимели, после чего ты на них зуб заимел. Либо второй сценарий - кто то из тех самых тебе не ответил взаимностью))) Короче, в любом случае сходи к психологу и проработай, ибо со стороны это выглядит странно. С другой стороны, ты рано или поздно вырастешь, может даже женишься и есть некоторая вероятность, что и дети у тебя будут. Вот тогда сделаешь внезапное для подобных тебе открытие - что детей зовут зайчиками, пупсиками, и еще огромное число ласкательных. Я своего младшего зову зайчиком, для справки. Мужик он....ты особь мужского пола, не более того. И вешать человека с орденами, которые не имеют к тебе никакого отношения, на аватар - тоже от глупости юношеской.

    17.08.2025

  • zoolord

    На фиг он нужен? Одни понты. Возьмите Николича, либо Ивича.

    17.08.2025

  • SAA

    Эх, я думаю Дима Парфенов (при условии, что дадут работать) за 2-3 года создал бы коллектив. Но при нынешнем офисе это из области фантастики. Вот кого бы разогнать к чертям...

    17.08.2025

  • merniloskut

    Вшивая газетёнка разгоняет волну...(((

    17.08.2025

  • Marty Friedman

    ежели приспичело посрать, не стот орать на весь мир, а тихонько поискать нужник

    17.08.2025

  • zg

    Привет!Да ну,очередной карпообразный бред,не понимаю,нафиг такое писать...

    17.08.2025

  • Denizzz77

    пусть себя в зеркале рассматривает

    17.08.2025

  • Ратель

    Это не спартаковский подход. Да и вообще не выглядит логичным.

    17.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Вернись в сознание поросёнок)))

    17.08.2025

  • АбАкУмоВ

    я то мужик а ты из ЛГБТ секты))Ты только в тырнете герой и когда спишь к верху дырой..))

    17.08.2025

  • Ратель

    Неспартаковский тренер. Если с Пиренеев, то уж Мендилибара, Эсналя Пардо или кого-то такого. Чтобы с шашками наголо, тик-так-тик-так, забегание, стеночка и в ворота.

    17.08.2025

  • Patera

    Предлагаю бой претендентов на ринге - Бенитес против Манчини! Ринг будет прямоугольным - на стадионе в Тушино!

    17.08.2025

  • Vadson

    друже, пенальти безусловно легитимный, спорить здесь сложно, это мое субъективное мнение. В моем понимании, когда ты вылезаешь из за спины игрока и тебя сбивают, это скорее стечение обстоятельств, чем мастерство, умный ход, финт и тд. А насчет дельфиния - спорно, вспомни игры последние, где ему давали играть со старта, там количество голевых моментов за 6 уходило, а оный сумел только пенальти забить.

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Это вы всё правильно про себя сказали!!! :grin:

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Для начала разгоните этот саветдыректорофф, назначьте вменяемое руководство, а потом уже и вменяемые предложения можно. А то сплошь невмянемость и предложения

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    не могу согласиться. он просто слабый тренер. в том числе, не дает коллективу уверенности, настроя. не только в идеях и тактике дело

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    Позовите тренером в Спартак Игоря Денисова. Он зверюга) Наверняка сделает Спартак чемпионом.

    16.08.2025

  • igorlvov

    За то Станкович в принципе не знает, что означает слово ИДЕЯ! Как и с десяток тренеров до него! :))))

    16.08.2025

  • m_16

    С какого это пенальти дурной? Абсолютно же по делу. Да и гол Песцов вполне нормальный забил. И ещё забьет.

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    но, таки его последние команды капитально буксовали, и его тренерские идеи признаны устаревшими...

    16.08.2025

  • Tokhir

    Ты откуда взялся? Тебя же расстреляли!

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    мне фиолетово как и кто вас называет. вы не втыкаете пренебрежительный тон, ошибочно квалифицируя это по своим стандартам. и да, с чего вдруг я должен быть уверен, что под каким-либо ником тут мужик?

    16.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Какой ты мужик?Ты"мужик"в жопу жик.инфа:100:

    16.08.2025

  • Vadson

    зайка, а с чего ты взял, что ты мужик??? Ты болтливое недоразумние сопливое, которое не следит за словами, не отвечает за свои слова. В моем отрочестве в 90-е, таких возили лицом об асфальт, и это удивительным образом действовало и думаю, что и сейчас, действует оздоравливающе.

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Так для тебя норма что мужик мужика так называет?))

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    Мне интересно, кому предлагают кандидатуру Бенитеса, Малышеву или Кахигао? Они разве остаются, прошу раскрыть все слухи на неделю вперед)

    16.08.2025

  • SPT

    А что по Станковичу уже что-то известно?!

    16.08.2025

  • Soliton Оренбург

    ТОЛЬКО ПЕРВАЯ ЛИГА

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    это было после свинки приморкой в вашем исполнении. кроме того, зайкой или кисулей или чем-то подобным называют в контексте не от ласки и любви, а из чувства собственного превосходства, надменности, например.

    16.08.2025

  • Асылхан

    В футболе Мостовой знает не меньше Станковича . Какие трансферы у них два состава

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    По твоему нормально когда ваш тушинский сектант Vadson пишет мужику "зайка" или он девочка?..))

    16.08.2025

  • DaviT MosKv

    что за чепуху вы пишете? пишите о своих сексуальных фантазиях на других сайтах.

    16.08.2025

  • Vadson

    отнюдь, оно не перестает быть симулянтом и деревом, просто раз в году и кочерга стреляет) Вспомни, сколько этот "возвращающийся человек" убил голевых моментов, там Сельдереич поседел повторно)))

    16.08.2025

  • одьлинэ

    Конешна, Спартаку надо его брать: ну, а чо, мало ли каких тренеров и игроков не было в Спартаке за последние лет двадцать - посмотрим, как и этот обделается.

    16.08.2025

  • выдр

    Когда человеку сказать нечего... Смешной ты, крикун.

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Так у нас действительно Много чего есть :exclamation: :exclamation: :exclamation: А У ВАС- НА ЖОПЕ ШЕРСТЬ... :rofl: :rofl: :rofl:

    16.08.2025

  • выдр

    Так кубок соли как раз у Спартака, но вы и об этом похоже не помните или не знаете... Ну а если Бенитес не нравится, Романцева верните. Можно еще тренера Спартака 70х годов пригласить, он еще в сознании, на работу в федерацию ходит.

    16.08.2025

  • Jean4

    5 очков в 5 матчах это тренер? =) И всю весну завалил.

    16.08.2025

  • 555 555

    Дожили. Тренеров предлагают. Раньше приглашали. Может тогда и толковых футбольных менеджеров предложили. А-то доверили команду непонятно кому.

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Понятно. С Ливером значит! Спасибо. А Копа де Соль себе оставьте.., у нас самих Слава богу 22 Чемпионства!!! :grin: А вам хоть будет шо на стол поставить.. :joy:

    16.08.2025

  • Слоноул

    По мере зарастания тавра с ромбиком на шкуре Дельфиния человек и футболист начинаеют в нём возвращаться и вытеснять животное.

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Я понимаю что в среде тушинских гомосятина это норма.. У нас только традиционные отношения мужчины и женщины...Но такие как ты продолжают жить в придуманной реальности.. живи в ней и дальше с тебе подобными.. строчить шаблонные комментарии как по методичке большого ума не надо...

    16.08.2025

  • выдр

    Выигрыш с Ливерпулем Лигу чемпионов мало? Нужна победа в Копа-дель-Соль?

    16.08.2025

  • Михаил Т

    Очередной тренеришка

    16.08.2025

  • Jean4

    Я конечно понимаю, что дни Станковича в Спартаке сочтены, но это сбитый летчик.

    16.08.2025

  • Vadson

    зайка, а знаешь, что самое забавное. Наш бестолковый Станкович тактически разобрал хехемона на атомы, что даже для меня стало откровением. Но фортуна штука такая(дурной пенальти и дурак от дельфина, коих он в Спартаке порол 9 из 10)... удалось газовику с очком унести ноги. И да, видит Бог, я бы не сильно расстроился, ежели бы сельдереич выиграл, но здесь в кой то веки была заметна работа тренера, что странно и неожиданно.

    16.08.2025

  • Sehrgut

    :grin:

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Раньше бывало слышал. Ну так Огласите весь список пожалуйста, а то здесь об этом ни слова?!

    16.08.2025

  • kazial

    Олега Ивановича Романанцева верните! Хороший оклад и Он сможет поднять Спартак Москва.

    16.08.2025

  • выдр

    Лигу чемпионов. Слышал о таком турнире?

    16.08.2025

  • hattabych

    Точно Спартаку? Самую высокую зарплату Зенит предлагает.

    16.08.2025

  • Friendship07

    Кирьякова или Киркорова?

    16.08.2025

  • выдр

    Изучил бы ты историю для начала. А то смешно выглядишь.

    16.08.2025

  • Саша

    Сошлись оба не за контракт, а за ромбик, "Колеса" чудесно прогнали сон. Один говорил: "Наша жизнь - это зомби!", Другой: "Чемодан, вокзал, вагон".

    16.08.2025

  • alexansf

    МИД гарантирует )

    16.08.2025

  • Opilki

    11-е место можно было и с Аленичевым занимать, и с Парфеновым, но с ними не украдешь денег. А с Бенитосом в самый раз. Слушайте Жукова. И надо наладить оборону. Бабич - чемодан, вокзал, Белград. Сзади проходной двор и Максименко постоянно косячит. Начните с обороны и впереди всё наладится.

    16.08.2025

  • Динозаврик

    Ну если Стаса Черчесова не взяли, то пусть берут испанских пенсов втридорого! Зато есть надежда увидеть в России Роналду или Месси - они ведь тоже пенсы))

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Меняй свою методичку ты живёшь в своём придуманном мирке и в вымышленной реальности.. Поедет кто угодно вопрос только цены

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    В Зените работал.. Представляешь какой хайп и срач можно будет разводить))

    16.08.2025

  • vit 72

    Учитывая твой ник, твои посты можно не читать. Дебил дебилом.

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Свинка приморкая.. Семака никто увольнять не собирался и не собирается.. Вы уже докатились до того что без пиара на Зените ничего не можете

    16.08.2025

  • ёzhic8

    Времена, когда в Россию приезжали тренеры уровня Бенитеса, прошли лет 7-8 назад Давайте уж совсем то херню не несите

    16.08.2025

  • Динамов

    Круто, если правда! Хоть первый настоящий Тренер в РПЛ появится впервые в жизни данной лиги (Победитель Лиги чемпионов: 2004/05 как-никак!).

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Так надо были слить в сухую Зениту тогда бы уволили... Они хотят пройти очищение через пердив как динамо..))

    16.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Берите тренером Кирьякова, а пресс-атташе Раби.

    16.08.2025

  • Александр Солодовников

    Солидный оклад это конечно... , но и с трасферов тоже можно хорошо поиметь... Короче Лукойл готовь ещё бабла , аппетиты только разгораются....

    16.08.2025

  • емен

    Можно приглашать но с условием - солидный оклад только за результат !

    16.08.2025

  • Город Моторов

    последние мозги пропил, дебилоид?

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Так а что он выиграл то?

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    ошиблись лысинами

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    150%...зачем ему корячиться?...что он, больной что ли?)

    16.08.2025

  • Haiaxi

    Ахматий под руководством Стасика похоже второй матч подряд сегодня выиграет. Не того лысого взял Спартак в своё время))

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    все эти старые пердуны не удел рассматривают рпл исключительно как халявную жирную кормушку ... это уже давно типа рожательного туризма из кишлаков...заехали нахаляву, отложили личинок и еще бабла за это получили...ну и эти тоже...приехал на максимум год на личку, которая им и в лучшие годы в гейропе не светила и с неустойкой свинтили...им тренеровать и достигать успехов даже невыгодно тут...дорожка давно протоптана...уже по второму кругу очередь занимают прохиндеи всех мастей...рианчи эти, абаскали ...и этот старый мухомор туда же

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Это уже сбитый летчик, нафиг он нужен, будет номер отбывать как Маур в турции.

    16.08.2025

  • Андрей Кадулин

    Кроме Вовки Быстрова в свинарню никто не пойдет

    16.08.2025

  • AZ

    При солидном окладе и гарантии трансферов))) Как говорил Промокашка, это и я так могу)))

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    а он уже наперед отказался...не пустили царя на стажировку...согласен только гендиром

    16.08.2025

  • sven

    весь шлак пытаются всучить. но Малышева с Кахигао так просто не возьмешь... нет отката, гуляй Вася

    16.08.2025

  • Dexterous

    Не, ну какой Бенитес?! Только хардкор, только Кирьяков!!!

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    для нашего футбольного рынка еще какой "тот"...они там заведомо знают, что тут насыпят столько, что ему в лучшие годы не снилось ни в челсях, ни в реалах...при этом прекрасно знают, что нихера и делать не надо...сиди себе щеки надувай и презирай местных "индейцев"...годик-полтора и назад с баблищем в клювике...и сюда, кстати, в статусе "тот" никто не едет...только старые пирдуны со свалки типа капелло и прочих европенсов не удел

    16.08.2025

  • Олег Каноков

    Ну,не знаю,и знать не могу,но это-зашквар газете за такие "новости".Я старый болельщик ЦСКА,но никакого злорадства и в помине нет.

    16.08.2025

  • NF

    Высокой не будет. Это не тот уже Бенитес...

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    представляете какую ему неустойку придется платить?

    16.08.2025

  • shpasic

    предлагаю Спартаку кандидатуру Александра Мостового.

    16.08.2025

  • Славомудр Приморский

    За соболезнования - спасибо. Только советовал бы не обольщаться и не расслабляться - наверняка и на место Семака немало кандидатов предлагают. Просто у СЭкса вето на любой негатив про питерских. Кроме Глушенкова, естессна, из которого лепят главного виновника разлада в команде.

    16.08.2025

  • NF

    Кандидатуры тренеров, которые предлагают "Спартаку", - это ведь тоже показатель уважения и репутации клуба. Так что здесь нечему удивляться, когда вытаскивают из мутного омута кого придётся...

    16.08.2025

  • Бергкамп 10

    че ты несешь ? он с Валенсией все что можно выиграл . лигу чемпионов с ливером выиграл

    16.08.2025

  • igorlvov

    Вот это хоть, что-то! Берите! Пол команды футболеров и администрации вкл. директора, лишние! Распродайте, и приглашайте! Не наш конечно, но то что нужно сейчас Спартаку! Взрослый, думающий тренер с репутацией!

    16.08.2025

  • andrew.v.ch

    По большому счету нигде кроме Реала у него не получилось

    16.08.2025

  • vaaldik

    А Манчини - альтруист?

    16.08.2025

  • Олег Каноков

    Ещё Станковича не уволили,а шакалы уже "предлагают услуги"?Мои соболезнования тушинским.

    16.08.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    Какая разница, как будут звать будущего психа, который как и все его предшественники слетит с катушек через несколько месяцев пребывания в живительной спартаковской атмосфере.

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Манчини надо брать 100% вариант а этот за баблом поедет только

    16.08.2025

  • Nik

    дайте своим работу и будет лучше

    16.08.2025

  • stalin Stalinovic

    Как говорила Раневская - сняться в плохом фильме, значит плюнуть в вечность. Видно Бенитес хочет себе репутацию изгадить, придя к свиньям, ведь ибо, что они не делают, ни идут дела, видно, в понедельник свинья их родила.

    16.08.2025

  • Berkut-7

    Тренер Реала?.его уволили оттуда вроде месяца через 4 после назначения , не выдержали его гения)

    16.08.2025

  • AnTaras

    У них же есть тренер. Или уже нет?

    16.08.2025

    • Жедсон — о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом большом и популярном клубе России»

    «Ахмат» побеждает «Крылья Советов» после первого тайма
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости