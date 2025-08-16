Источник: «Спартаку» предложили кандидатуру Рафаэля Бенитеса

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру 65-летнего испанца предложили руководству красно-белых. Сам Бенитес готов рассматривать предложения из РПЛ при солидном окладе и гарантии трансферов.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. До этого он также возглавлял «Эвертон», китайский «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию».

«Спартак» в субботу, 16 августа сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ. Команда Деяна Станковича с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.