Егор Титов: «Станковича нужно оставлять. Пусть работает»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

«Станковича, однозначно, нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем...сейчас будет новый тренер. Дайте Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2 были бы все довольны. Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», — сказал «СЭ» Титов.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.