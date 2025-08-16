Футбол
16 августа, 20:28

Егор Титов: «Станковича нужно оставлять. Пусть работает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

«Станковича, однозначно, нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем...сейчас будет новый тренер. Дайте Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2 были бы все довольны. Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», — сказал «СЭ» Титов.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.
Деян Станкович
Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slim Tallers

    Поддерживаю! Если кто и может загнать народную команду в ФНЛ,то только братушка-физрук.

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну а что принципиально-то изменится? Ничего.

    17.08.2025

  • lvb

    Дурашка, тебе не нуно рассказывать, как с тобой обходятся в "Шаритэ".. Тут люди поведали. Под тебя утку немытую кладут. Затем отмывают твою вонишшу и то что к ней прилагается под душем Шарко, а потом вставляют галоперидол и феназепам в твой огузок, перорально. Вот и ори, не бойся. Больно же.. Кстати. ксерокс своей задницы здесь выложить не забудь. Ты же дурак, тебе можно)

    17.08.2025

  • merniloskut

    Солидарен с Титовым! И пусть паникёры квакают в тине!

    17.08.2025

  • Борис Игоревич

    Правильно, Браманташка! Надо оставлять сербского борова. А то с кого смеятся всем болелам то? :smile:

    17.08.2025

  • Marty Friedman

    ура! Титькин дело гутарит, цирк должен продолжаться с клоуном))

    17.08.2025

  • zg

    Да какая еуропа?!Вшивый Фейеноорд?Угальдик стух из за Ливая!Щаз приходит в себя!

    17.08.2025

  • zg

    Не знаю.....Вот реально.....Надо смотреть на первую половину чемпа и зимой решать...

    17.08.2025

  • Apei

    я тоже так не думаю

    17.08.2025

  • rashton22

    до зимы, надо потерпеть

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Деду :santa:.., опять обсерившись??? :joy: А ну Бягом менять Пэмперсе к Медсестрам :rofl:

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Всё правильно Егор сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    16.08.2025

  • Не согласен. Сравни как у него не сходила с лица улыбка прошлой осенью, и его опущенное лицо весной, когда не удалось уйти в Европу.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А он и не засыпал. Просто его тупо посадили на банку в пользу полного нуля Гарсии, вот и вся ошибка Станка.

    16.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Я согласен, Спартак играет, победы будут. До конца сезона минимум надо Станковича оставить и не капать на мозги.

    16.08.2025

  • Предсказываю: если проснется Угальде, Спартак будет еще сильнее чем прошлой осенью.

    16.08.2025

  • lvb

    Титов как под Аленя "лег"... такие глупости несет.. мама не горюй. Чистый фанат из "Фратрии")

    16.08.2025

  • Эрик Стейн

    Я доволен, что «Спартак» не проиграл-дома,в большинстве против такой же неготовой команды к сезону, Егор, ну ты чего?После 5 туров у Спартака и Зенита на двоих столько-сколько должно быть у каждой команды минимум.Спартак так вообще на даный момент одна из самых пропускающих команд

    16.08.2025

  • spar001

    я тоже так думаю...

    16.08.2025

  • avp1960

    Пропустили 10 голов за 5 матчей, ну молодцы, всех повыгонять, гавнюки позорные..

    16.08.2025

  • avp1960

    Сраная Балтика впереди Спартака, что это такое??? Где нашли этого уродского тренера?

    16.08.2025

  • truex

    Видимо Егор сторонник идеи очищения Спартака через ФНЛ

    16.08.2025

  • avp1960

    Нет Егор, он со СПАРТАКОМ не справляется.. Для него это непосильная ноша.. Пять игр и всего пять очков, а 10 очков просрал слабым командам, Позор!!

    16.08.2025

  • Geyyt444

    Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    16.08.2025

  • gan75

    #Рукипрочьотстанковича

    16.08.2025

  • Глупый

    оставьте его до следующего тура

    16.08.2025

  • Слоноул

    Титька прав: другой будет ничем не лучше. Любой тренер ФК Ромбик неизбежно эволюциоируе в Кононова.

    16.08.2025

  • Jean4

    Сколько еще матчей ему нужно? С февраля этот цирк наблюдаем.

    16.08.2025

  • 555 555

    Порой промолчать для здоровья полезно.

    16.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Согласен с Легендой

    16.08.2025

    • Жедсон: «Спартак» боролся за победу. Будем стараться дальше»

    Жедсон: «Оказался ли «Зенит» сильным? «Спартаку» не нужно зацикливаться на одном сопернике»
