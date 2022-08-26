Полузащитник «Сочи» Маргасов был отправлен в больницу

Полузащитник «Сочи» Тимофей Маргасов был отправлен в больницу еще до окончания матча 7-го тура РПЛ против «Химок».

Еще в начале первого таймам в столкновении с соперником он получил неприятную травму. Футболисту разбили голову, но он смог продолжить игру после того, как ему наложили повязку.

Тем не менее, Маргасов не доиграл матч до конца и был заменен.

Как сообщил в эфире «Матч Премьер» один из комментаторов со ссылкой на пресс-службу команды Маргасов был сразу отправлен в больницу на обселдование.