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Полузащитник «Сочи» Маргасов был отправлен в больницу

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Тимофей Маргасов был отправлен в больницу еще до окончания матча 7-го тура РПЛ против «Химок».

Еще в начале первого таймам в столкновении с соперником он получил неприятную травму. Футболисту разбили голову, но он смог продолжить игру после того, как ему наложили повязку.

Тем не менее, Маргасов не доиграл матч до конца и был заменен.

Как сообщил в эфире «Матч Премьер» один из комментаторов со ссылкой на пресс-службу команды Маргасов был сразу отправлен в больницу на обселдование.

Тимофей Маргасов
ФК Сочи
ФК Химки
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0
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