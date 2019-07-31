10:12 | Футбол — РПЛ

Полузащитник "Краснодара" Голубев стал игроком "Уфы"

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Как и сообщал "СЭ", полузащитник "Краснодара" Артем Голубев продолжит карьеру в "Уфе" на правах аренды, уфимский клуб подтвердил эту информацию в Twitter.

Арендное соглашение заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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