Полузащитник "Краснодара" Голубев стал игроком "Уфы"

Как и сообщал "СЭ", полузащитник "Краснодара" Артем Голубев продолжит карьеру в "Уфе" на правах аренды, уфимский клуб подтвердил эту информацию в Twitter.

Арендное соглашение заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".

Артём Голубев – новый игрок ФК «Уфа»!



ФК «Уфа» и ФК «Краснодар» договорились об арендном соглашении 20-летнего полузащитника Артёма Голубева.https://t.co/kwLWDYau8c pic.twitter.com/AQqlKTPpmr — ФК УФА (@UfaFc) July 31, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр