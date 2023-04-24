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Мирзов считает Гогниева перспективным тренером: «Не удивлюсь, если мы еще раз увидим его в РПЛ»

Мирзов считает Гогниева перспективным тренером
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.

«Почему не получилось у Гогниева? Он хотел и видел свой футбол. Те люди, которых он убрал, ему не подходили. Он привел своих футболистов. Результата не было — значит, тренер виноват. Но я не удивлюсь, если мы еще раз увидим его в РПЛ. Он молодой и перспективный тренер, развивается, учится. Надеюсь, он впредь сделает работу над ошибками и у него все получится», — сказал Мирзов «СЭ».

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент главным тренером команды является Андрей Талалаев.

Резиуан Мирзов
Спартак Гогниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
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22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Локомотив

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Локомотив

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