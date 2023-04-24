«Зенит» ищет замену бразильцу Клаудиньо в Европе

«Зенит» ищет возможную замену бразильцу Клаудиньо, если футболист решит покинуть команду летом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, приоритетным направлением для поиска потенциальной замены Клаудиньо является Европа. Отмечается, что на трансфер возможного новичка планируется потратить не более 10 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за петербургскую команду с 2021 года. В составе «Зенита» он выиграл чемпионат и Суперкубок России. В текущем сезоне бразильский игрок отметился 3 голами и 8 результативными передачами в 20 матчах РПЛ.