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Бистрович о своем будущем: «Приехал на сборы, а дальше решать ЦСКА и тренерскому штабу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал начало сборов в московском клубе.

— Сейчас вы будете проходить сборы с ЦСКА. У вас есть настрой и желание остаться в команде при Николиче?

— Сейчас я приехал на сборы — полностью к ним готов. Ну а дальше решать будет тренерский штаб и клуб.

— Следите за сборной Хорватии на Евро-2024? Как вам матч с Испанией?

— Конечно, мы не очень хорошо начали турнир. Но на этом групповом этапе еще есть время исправить ошибки.

— Вы общались с Николой Влашичем?

— Мы общались перед Евро. Я знал, что у него есть повреждение. Он сделал все возможное, чтобы быть готовым к турниру, но, к сожалению, не получилось.

В прошлом сезоне 26-летний хорват выступал на правах аренды за «Балтику». В 31 матче за клуб он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

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 24 1 9
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