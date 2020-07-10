Полиция снова задержала болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Нескольких болельщиков «Спартака», которые участвовали в акции перед выездным матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала», задержала полиция, сообщает Supporters Group в Instagram.

Ранее болельщики организовали файер-шоу для автобуса команды. Против ряда фанатов было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

— Пока многие из нас направляются на Черноморское побережье — поддержать родную команду, в Москве и области продолжаются задержания красно-белых парней, по делу о проводах команды в Тулу, — говорится в сообщении. — Сегодня утром, по традиции в 6 утра, правоохранители явились к болельщикам, живущим в области. После обысков, парней повезли на допросы в столицу! Многие до сих пор не выходят на связь, так что к вечеру список задержанных может значительно увеличится!

Полная жесть продолжается уже на протяжении нескольких недель! Проблемы и у тех, кто был задержан ранее.

Заводящий трибуны Б, Алексей «Гитара» написал уже десятки объяснительных в ряд инстанции! По долгу службы был вызван на «разъяснительную» беседу и в департамент образования! Совпадение? Не думаем! В нерабочее время — ровно к моменту стартового свистка дерби с «Локомотивом»! Не удивительно и то, что никакой беседы и встречи там не произошло — время то нерабочее.

Кроме того, нам стало известно, что во время первых задержаний на парней оказывалось сильное давление! На одного из них пытались воздействовать членами семьи — больной мамой.

Друзья! Мы просим вас помочь ребятам максимальным репостом! Лишь серьезная огласка поможет сдвинуть это дело с мертвой точки!

Фанат — не преступник! Поддержка своей команды не преступление!