Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.

— В 2004 году составить объективное впечатление о 18-ти, 19-ти летних было трудно. Все что-то умеют. Погребняк, Ребко. Тот же Самедов, которому не было и 20, сверкнул, но и только. Надо же доказывать. Титов не играл в 2004-м. Калиниченко играл, но в том составе даже он погоды сделать не мог. Легионеры только приехали и осваивались. Это нивелировало разницу в классе. Просел состав в 2004-м — это факт. Ребко числился в подающих надежды, благословлённых самим Романцевым! На мой взгляд, главный потерянный талант. Умный и техничный.

— Почему не удержали Погребняка?

— Погребняка не удержали, потому что у тренера был свой взгляд. Не видел его Старков под основой и всё. Хотя тот выходил на замену и хуже не становилось. Погребняк очень злился и за глаза крыл тренера разными художественными словами. Рабочий момент! (Дмитрий Зеленов)