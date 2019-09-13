Подбирался ли состав «Спартака» под Черчесова? Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал мнение, что нынешний состав красно-белых собирался под Станислава Черчесова.

— Как относитесь ко мнению, что нынешний состав собирался под Черчесова?

— Впервые от вас это слышу.



— Вы так не считаете?



— Нет, конечно.



— С Черчесовым по футболистам вы не консультировались?



— Консультировался по тем футболистам, которых он знает по сборной.



— Например по Мирзову.



— Да. Но у нас есть тренер, мы не ищем ему замену! Он работает. Почему мы обсуждаем Черчесова, а не, например, Семина?



— Потому что у Станислава Саламовича есть нереализованная мечта — проявить себя в «Спартаке» в качестве тренера.



— Я Черчесова знаю, мы с ним общаемся — собираем информацию из разных источников. Но отношения к поиску тренера это не имеет.



— Вы считаете Станислава Саламовича тренером хорошим или блистательным?



— Он тренер сборной. В сборной хорошо получается. Желаю ему только удачи.



— Ни разу речи о том, чтобы возглавить «Спартак», не заходило?



— Ни разу. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь