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Подбирался ли состав «Спартака» под Черчесова? Ответ Томаса Цорна

20:00
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал мнение, что нынешний состав красно-белых собирался под Станислава Черчесова.

— Как относитесь ко мнению, что нынешний состав собирался под Черчесова?

— Впервые от вас это слышу.

— Вы так не считаете?

— Нет, конечно.

— С Черчесовым по футболистам вы не консультировались?

— Консультировался по тем футболистам, которых он знает по сборной.

— Например по Мирзову.

— Да. Но у нас есть тренер, мы не ищем ему замену! Он работает. Почему мы обсуждаем Черчесова, а не, например, Семина?

— Потому что у Станислава Саламовича есть нереализованная мечта — проявить себя в «Спартаке» в качестве тренера.

— Я Черчесова знаю, мы с ним общаемся — собираем информацию из разных источников. Но отношения к поиску тренера это не имеет.

— Вы считаете Станислава Саламовича тренером хорошим или блистательным?

— Он тренер сборной. В сборной хорошо получается. Желаю ему только удачи.

— Ни разу речи о том, чтобы возглавить «Спартак», не заходило?

— Ни разу. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь

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