Подбирался ли состав «Спартака» под Черчесова? Ответ Томаса Цорна
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал мнение, что нынешний состав красно-белых собирался под Станислава Черчесова.
— Как относитесь ко мнению, что нынешний состав собирался под Черчесова?
— Впервые от вас это слышу.
— Вы так не считаете?
— Нет, конечно.
— С Черчесовым по футболистам вы не консультировались?
— Консультировался по тем футболистам, которых он знает по сборной.
— Например по Мирзову.
— Да. Но у нас есть тренер, мы не ищем ему замену! Он работает. Почему мы обсуждаем Черчесова, а не, например, Семина?
— Потому что у Станислава Саламовича есть нереализованная мечта — проявить себя в «Спартаке» в качестве тренера.
— Я Черчесова знаю, мы с ним общаемся — собираем информацию из разных источников. Но отношения к поиску тренера это не имеет.
— Вы считаете Станислава Саламовича тренером хорошим или блистательным?
— Он тренер сборной. В сборной хорошо получается. Желаю ему только удачи.
— Ни разу речи о том, чтобы возглавить «Спартак», не заходило?
— Ни разу. (Сергей Егоров)
Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь