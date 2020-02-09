Почему «Сампдория» вернула Ригони из аренды? Отвечает Эмилиано

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал, почему вернулся из аренды в «Сампдории». Ранее его возвращала «Аталанта».

Такое случается в футболе, — начал Ригони. — Замечу, что причины моих переходов в «Зенит» из «Аталанты» и из «Сампдории» — разные. В «Аталанте» у меня была не самая лучшая связь с тренером — мы не нашли с ним общий язык. А в «Сампдории» все иначе. У меня в арендном соглашении была опция, по которой клуб обязан совершить выкуп, если я проведу 15 или 20 матчей — не помню точно. Это не важно, так как я сыграл меньше. По экономическим причинам «Сампдория» не могла позволить себе мой выкуп, и в какой-то момент я перестал играть. Так не могло больше продолжаться — я поговорил с руководством обоих клубов, «Сампдория» согласилась меня отпустить, а «Зенит» в принципе всегда был на моей стороне, поддерживал, все очень профессионально. Когда возник разговор о возвращении, я сразу сказал, что хочу играть.

— При главном тренере Эузебио Ди Франческо вы все время играли, а осенью его сменил Клаудио Раньери, и вы превратились в запасного. Это связано с вашим возвращением?

— Думаю, да. При Ди Франческо «Сампдория» играла в атакующий футбол. Он был тем, кто пригласил меня, и при нем я регулярно выходил на поле. У Раньери более оборонительная философия игры. Я точно не был среди тех игроков, которые подходили под его стиль. Тут уже у клуба возник вопрос — если я не подхожу тренеру, а при определенном числе матчей меня нужно выкупить, то нужно ли вообще такое усиление? Смена тренера повлияла, конечно, но, к счастью, в «Зените» всегда открыты двери.

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»