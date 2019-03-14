Песьяков – лучший игрок матча с "Арсеналом" по версии болельщиков "Ростова"

Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков признан лучшим игроком матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:0) по версии болельщиков команды с Краснодарского края, сообщает официальный Твиттер желто-синих.
Второе место занял защитник Рагнар Сигурдссон, третьим стал полузащитник Роман Еременко.
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. Следующую игру команда проведет в гостях с "Рубином" 16 марта.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 марта 2019 г.
Сергей Песьяков - победитель голосования за звание "РОСТСЕЛЬМАШ" лучший игрок матча"
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба после игры против "Арсенала". pic.twitter.com/tFHsiTMzqp
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