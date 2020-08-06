Переносов из-за коронавируса больше не будет. Только поражение

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин сказал, что из-за коронавируса матчи чемпионата больше переноситься не будут.

-Клубы проголосовали против переносов матчей, — сказал Савин. — Это позволяет осуществить единый подход для всех. Если команда не сможет принять участие в матче по той или иной причине, ей будет засчитано поражение. Если причина — ковид, санкция о снятии команды с чемпионата после двух поражений принята не будет.