Паршивлюк: «Плакат Титова висел у меня в комнате в коммуналке, а тут я вместе с ним живу на базе!»
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил, как играл в «Спартаке» с Егором Титовым под руководством Станислава Черчесова.
— Первый матч в «Спартаке» вы провели при Станиславе Черчесове, причем с «Зенитом» в год первого чемпионства питерцев! И вы выиграли — 3:1. Какая память осталась о работе в нем?
— Безмерно благодарен ему, что меня взяли на сборы с первой командой. Тогда был молодежный Евро, отсутствовали многие ребята — и я заполнил одно из мест. Видимо, неплохо себя проявил, потому что на обратном пути в самолете ко мне подошел Сергей Родионов и сказал, что с этой недели я тренируюсь с основой. И буквально через несколько недель я дебютировал с «Зенитом». Спасибо, что дали мне шанс, что обо мне узнали. Своим отношением к работе на тренировках я пытался доказать, что достоин того аванса, который мне выдали.
— С кем вам комфортнее работалось — с Черчесовым или Карпиным? Их принято противопоставлять друг другу, а вам как кажется — они действительно полярны?
— Мне сложно судить, поскольку с Саламычем я работал, когда мне было 18 лет, и я широко открытыми глазами смотрел на все происходящее. Плакат Егора Титова висел у меня в комнате в коммуналке на стенке, а тут я вместе с ним живу на базе!
— Прямо в одной комнате?
— Там был блок из двух комнат с одной ванной и туалетом. Так я старался туда не заходить, если знал, что Егор у себя в комнате. Вдруг помешаю, разбужу? Черчесова мне в таком возрасте сложно было оценивать, для меня это был — Тренер «Спартака». С Георгичем дольше работал, больше пережил. Это было в разных командах, и я видел его развитие как тренера. И сейчас с ним общаюсь, могу позвонить или написать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2