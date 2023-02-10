Паршивлюк: «Плакат Титова висел у меня в комнате в коммуналке, а тут я вместе с ним живу на базе!»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил, как играл в «Спартаке» с Егором Титовым под руководством Станислава Черчесова.

— Первый матч в «Спартаке» вы провели при Станиславе Черчесове, причем с «Зенитом» в год первого чемпионства питерцев! И вы выиграли — 3:1. Какая память осталась о работе в нем?

— Безмерно благодарен ему, что меня взяли на сборы с первой командой. Тогда был молодежный Евро, отсутствовали многие ребята — и я заполнил одно из мест. Видимо, неплохо себя проявил, потому что на обратном пути в самолете ко мне подошел Сергей Родионов и сказал, что с этой недели я тренируюсь с основой. И буквально через несколько недель я дебютировал с «Зенитом». Спасибо, что дали мне шанс, что обо мне узнали. Своим отношением к работе на тренировках я пытался доказать, что достоин того аванса, который мне выдали.

— С кем вам комфортнее работалось — с Черчесовым или Карпиным? Их принято противопоставлять друг другу, а вам как кажется — они действительно полярны?

— Мне сложно судить, поскольку с Саламычем я работал, когда мне было 18 лет, и я широко открытыми глазами смотрел на все происходящее. Плакат Егора Титова висел у меня в комнате в коммуналке на стенке, а тут я вместе с ним живу на базе!

— Прямо в одной комнате?

— Там был блок из двух комнат с одной ванной и туалетом. Так я старался туда не заходить, если знал, что Егор у себя в комнате. Вдруг помешаю, разбужу? Черчесова мне в таком возрасте сложно было оценивать, для меня это был — Тренер «Спартака». С Георгичем дольше работал, больше пережил. Это было в разных командах, и я видел его развитие как тренера. И сейчас с ним общаюсь, могу позвонить или написать.