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Паршивлюк: «Плакат Титова висел у меня в комнате в коммуналке, а тут я вместе с ним живу на базе!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Егор Титов и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил, как играл в «Спартаке» с Егором Титовым под руководством Станислава Черчесова.

— Первый матч в «Спартаке» вы провели при Станиславе Черчесове, причем с «Зенитом» в год первого чемпионства питерцев! И вы выиграли — 3:1. Какая память осталась о работе в нем?

— Безмерно благодарен ему, что меня взяли на сборы с первой командой. Тогда был молодежный Евро, отсутствовали многие ребята — и я заполнил одно из мест. Видимо, неплохо себя проявил, потому что на обратном пути в самолете ко мне подошел Сергей Родионов и сказал, что с этой недели я тренируюсь с основой. И буквально через несколько недель я дебютировал с «Зенитом». Спасибо, что дали мне шанс, что обо мне узнали. Своим отношением к работе на тренировках я пытался доказать, что достоин того аванса, который мне выдали.

— С кем вам комфортнее работалось — с Черчесовым или Карпиным? Их принято противопоставлять друг другу, а вам как кажется — они действительно полярны?

— Мне сложно судить, поскольку с Саламычем я работал, когда мне было 18 лет, и я широко открытыми глазами смотрел на все происходящее. Плакат Егора Титова висел у меня в комнате в коммуналке на стенке, а тут я вместе с ним живу на базе!

— Прямо в одной комнате?

— Там был блок из двух комнат с одной ванной и туалетом. Так я старался туда не заходить, если знал, что Егор у себя в комнате. Вдруг помешаю, разбужу? Черчесова мне в таком возрасте сложно было оценивать, для меня это был — Тренер «Спартака». С Георгичем дольше работал, больше пережил. Это было в разных командах, и я видел его развитие как тренера. И сейчас с ним общаюсь, могу позвонить или написать.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка
Егор Титов
Сергей Паршивлюк
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

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