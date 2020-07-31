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«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука из-за слишком высокой цены

13:05
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Парма» отказалась покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянскому клубу предлагали купить 24-летнего россиянина, однако «Парма» вышла из переговоров, посчитав, что запрашиваемые 18 миллионов — слишком высокая цена за футболиста. Сообщается, что Миранчук продолжает оставаться в сфере интересов «Милана».

В сезоне-2019/20 Миранчук провел за «Локомотив» 32 матча, на его счету 16 голов и 5 результативных передач.

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