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Сегодня, 13:35

Валерий Овчинников: «При переходе на систему «осень-весна» нам обещали построить манежи. Где они?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» заявил, что не видит ни одного плюса в системе «осень-весна».

— О чем подумали, когда увидели матч ЦСКА — «Ростов» на заснеженном поле?

— (Смеется.) Карпина прорвало, конечно, после игры (во флеш-интервью после финального свистка главный тренер «Ростова» задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть? Какой идиот?» — Прим. «СЭ»).

— Вы его понимаете?

— Если бы Валерий Георгич выиграл, то, возможно, так бы не выражался. А так... В России неожиданно в декабре выпал снег... К этому надо быть готовым.

— То есть вы не видите катастрофы в том, что матч состоялся?

— Когда мы переходили на систему «осень-весна», нам же обещали построить футбольные манежи? Видимо, забыли построить. Обещали, что летом мы будем участвовать в коммерческих турнирах. Так? До сих пор деньги собираем... Я же помню все те разговоры, и что мы получили?

— Что?

— Поля с подогревом есть, теперь нужны устройства для ловли снега. (Смеется.)

— Крыши.

— Да, «Зенит» построил стадион с крышей.

— Неужели нет ни одного плюса в том, что мы перешли на «осень-весну»?

— А какой плюс? Вот объясните мне. Ну чего мы добились в еврокубках при новом формате?

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Валерий Овчинников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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