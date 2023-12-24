Валерий Овчинников назвал российского тренера, который мог бы возглавить «Спартак»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» отметил, что наставник «Пари НН» Сергей Юран мог бы тренировать «Спартак».
— «Спартак» оставил Абаскаля. Логичное решение руководства клуба?
— Представьте себе такую картину. Абаскаль каждое утро открывает свой контракт, читает, и у него по щеке катится скупая мужская слеза. Он его закрывает и идет на работу. Другой бы на его месте уже сбежал, а испанец молодец, держится.
— Это почему же сбежал бы?
— Ну давление же нешуточное. Все кричат, призывают к отставке. Но надо отдать должное молодому специалисту. Нервная система железная. Непробиваемый! Он знает, за что бьется в этой стране.
— Какие перспективы у «Спартака»? Отставание от «Краснодара» — 8 очков.
— Ха-ха. Где найти эти 8 очков? Как закопать «Краснодар» на эти 8 очков? Да еще и «Зенит» — на 6. Вы думаете, «Спартак» будет один побеждать, а соперники курить в сторонке? Этот отрыв в 8 очков — на всю оставшуюся жизнь...
— Думаете, при испанце красно-белых продолжит штормить?
— Ну все же идет от его характера, от его метаний, решений. Все же отражается на команде. Где он, кстати, был, когда «Спартак» в последнем туре крупно победил «Крылья»?
— Не на тренерской скамейке.
— Вот! Далековато от игроков, да? От него не исходило биополя. (Смеется.)
— Почти все тренеры вашего поколения почему-то выступают против иностранных тренеров в клубах РПЛ...
— Да я вообще к заморским специалистам отношусь скептически... Если бы российским тренерам давали работать так, как Абаскалю, думаю, многие из них остались бы на своих постах. Но наших за малейшие просчеты увольняют, а иностранцев не трогают.
-Хорошо. А кто бы из российских специалистов мог бы сейчас тренировать «Спартак»?
— Если брать людей со спартаковским прошлым, то Юран. Почему нет? «Пари НН» играет непривлекательно? А что это значит? Вы сравните его ресурсы и состав у Абаскаля. Небо и земля!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5