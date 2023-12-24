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Сегодня, 13:50

Валерий Овчинников назвал российского тренера, который мог бы возглавить «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» отметил, что наставник «Пари НН» Сергей Юран мог бы тренировать «Спартак».

— «Спартак» оставил Абаскаля. Логичное решение руководства клуба?

— Представьте себе такую картину. Абаскаль каждое утро открывает свой контракт, читает, и у него по щеке катится скупая мужская слеза. Он его закрывает и идет на работу. Другой бы на его месте уже сбежал, а испанец молодец, держится.

— Это почему же сбежал бы?

— Ну давление же нешуточное. Все кричат, призывают к отставке. Но надо отдать должное молодому специалисту. Нервная система железная. Непробиваемый! Он знает, за что бьется в этой стране.

— Какие перспективы у «Спартака»? Отставание от «Краснодара» — 8 очков.

— Ха-ха. Где найти эти 8 очков? Как закопать «Краснодар» на эти 8 очков? Да еще и «Зенит» — на 6. Вы думаете, «Спартак» будет один побеждать, а соперники курить в сторонке? Этот отрыв в 8 очков — на всю оставшуюся жизнь...

— Думаете, при испанце красно-белых продолжит штормить?

— Ну все же идет от его характера, от его метаний, решений. Все же отражается на команде. Где он, кстати, был, когда «Спартак» в последнем туре крупно победил «Крылья»?

— Не на тренерской скамейке.

— Вот! Далековато от игроков, да? От него не исходило биополя. (Смеется.)

— Почти все тренеры вашего поколения почему-то выступают против иностранных тренеров в клубах РПЛ...

— Да я вообще к заморским специалистам отношусь скептически... Если бы российским тренерам давали работать так, как Абаскалю, думаю, многие из них остались бы на своих постах. Но наших за малейшие просчеты увольняют, а иностранцев не трогают.

-Хорошо. А кто бы из российских специалистов мог бы сейчас тренировать «Спартак»?

— Если брать людей со спартаковским прошлым, то Юран. Почему нет? «Пари НН» играет непривлекательно? А что это значит? Вы сравните его ресурсы и состав у Абаскаля. Небо и земля!

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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