Орещук о работе Николиче в ЦСКА: «Команда не строится за полтора месяца»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Он требовательный тренер и компанейский человек. Я знаю Марко, знаю его требования — он хороший человек. Да, пока у него что-то не получается, но это нормально — он был приглашен совсем недавно, команда не строится за полтора месяца. У нас же как говорят: «Запрягают долго, а едут быстро», — цитирует Орещука Metaratings.

После 6 туров ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.