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Судейство

Сегодня, 14:25

«Оренбург» — «Зенит»: ошибку ассистента судьи исправил ВАР. Гол гостей отменен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции

На 90+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» судья Сергей Карасев принял неверное решение и засчитал гол Лусиано Гонду. В том эпизоде ошибся второй ассистент арбитра Игорь Демешко, не зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего гостей. В момент удара по воротам Матео Кассьерры Лусиано Гонду оказался за линией офсайда, а затем он добил мяч в ворота.

Фото Скриншот трансляции

После проверки, почему-то занявшей очень много времени, видеоассистенты Сергей Цыганок и Константин Шаламберидзе, который выполнял обязанности АВАР впервые за 15 месяцев, сообщили судье об офсайде. В итоге Карасев изменил первоначальное решение и объявил об отмене гола из-за положения «вне игры» у Лусиано Гонду.

Это 57-е вмешательство ВАР в 122 матчах чемпионата России-2024/25. 54 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.

ФК Зенит
ФК Оренбург
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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 - : -
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