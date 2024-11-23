«Оренбург» — «Зенит»: ошибку ассистента судьи исправил ВАР. Гол гостей отменен правильно

На 90+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» судья Сергей Карасев принял неверное решение и засчитал гол Лусиано Гонду. В том эпизоде ошибся второй ассистент арбитра Игорь Демешко, не зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего гостей. В момент удара по воротам Матео Кассьерры Лусиано Гонду оказался за линией офсайда, а затем он добил мяч в ворота.

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После проверки, почему-то занявшей очень много времени, видеоассистенты Сергей Цыганок и Константин Шаламберидзе, который выполнял обязанности АВАР впервые за 15 месяцев, сообщили судье об офсайде. В итоге Карасев изменил первоначальное решение и объявил об отмене гола из-за положения «вне игры» у Лусиано Гонду.

Это 57-е вмешательство ВАР в 122 матчах чемпионата России-2024/25. 54 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.