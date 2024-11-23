ЦСКА — «Ростов»: хозяева вышли вперед на 4-й минуте

ЦСКА открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 4-й минуте отличился защитник армейцев Келлвен, который под рукой вратаря ростовчан Рустама Ятимова пробил в дальний угол.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.