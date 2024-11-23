Мостовой — о возможном переносе матчей РПЛ в Москве: «Идет снежок, один градус тепла — это нормально»
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил вероятность переноса матчей 16-го тура РПЛ из-за погодных условий.
«Угрозы переноса нет. Идет снежок, один градус тепла — это нормально. Думаю, что повторения сценария прошлогодней игры между ЦСКА и «Ростовом» не будет. Тогда вы помните, что снег шел не первый день и температура была ниже. Сейчас такой снег, который падает и тает, так что ничего страшного нет. Ну, да, будет снежок, прикольно», — сказал Мостовой «СЭ».
В Москве в субботу, 23 ноября, пройдет две игры 16-го тура РПЛ. ЦСКА принимает у себя «Ростов», игра стартовала в 14:15. «Спартак» сыграет дома против «Локомотива», начало матча в 18:00.
Также в Подмосковье состоится встреча между «Химками» и «Краснодаром». Начало игры в 16:30.
(Александр Абустин)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3