Мостовой — о возможном переносе матчей РПЛ в Москве: «Идет снежок, один градус тепла — это нормально»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил вероятность переноса матчей 16-го тура РПЛ из-за погодных условий.

«Угрозы переноса нет. Идет снежок, один градус тепла — это нормально. Думаю, что повторения сценария прошлогодней игры между ЦСКА и «Ростовом» не будет. Тогда вы помните, что снег шел не первый день и температура была ниже. Сейчас такой снег, который падает и тает, так что ничего страшного нет. Ну, да, будет снежок, прикольно», — сказал Мостовой «СЭ».

В Москве в субботу, 23 ноября, пройдет две игры 16-го тура РПЛ. ЦСКА принимает у себя «Ростов», игра стартовала в 14:15. «Спартак» сыграет дома против «Локомотива», начало матча в 18:00.

Также в Подмосковье состоится встреча между «Химками» и «Краснодаром». Начало игры в 16:30.

(Александр Абустин)