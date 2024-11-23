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Сегодня, 14:30

Мостовой — о возможном переносе матчей РПЛ в Москве: «Идет снежок, один градус тепла — это нормально»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил вероятность переноса матчей 16-го тура РПЛ из-за погодных условий.

«Угрозы переноса нет. Идет снежок, один градус тепла — это нормально. Думаю, что повторения сценария прошлогодней игры между ЦСКА и «Ростовом» не будет. Тогда вы помните, что снег шел не первый день и температура была ниже. Сейчас такой снег, который падает и тает, так что ничего страшного нет. Ну, да, будет снежок, прикольно», — сказал Мостовой «СЭ».

В Москве в субботу, 23 ноября, пройдет две игры 16-го тура РПЛ. ЦСКА принимает у себя «Ростов», игра стартовала в 14:15. «Спартак» сыграет дома против «Локомотива», начало матча в 18:00.

Также в Подмосковье состоится встреча между «Химками» и «Краснодаром». Начало игры в 16:30.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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 11 1 3
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