Агенты полузащитника ЦСКА Алвеса обсудят возможный переход футболиста с европейскими клубами

Как стало известно «СЭ», агенты полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго запланировали поездку в Европу, чтобы обсудить вопрос о будущем футболиста с европейскими клубами.

Алвес присоединился к московской команде летом 2025 года и провел за нее 22 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 21-летнего бразильца составляет 7 миллионов евро. Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до лета 2030 года.

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