Сарычев — об экс-президенте «Торпедо» Волнушкине: «Предложил должность тренера вратарей. Но потом перестал отвечать на звонки»
Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, когда он последний раз получал предложение о работе в России.
— Кто из руководителей «Торпедо» звал вас на работу в 2024-м, а потом не брал трубку, когда вы перезванивали?
— Волнушкин. Общались мы один раз, по телефону. Он сказал, что хочет предложить мне должность тренера вратарей. Я уточнил: «В молодежке? Или в школе?» — «Нет, в первой команде». — «А вы знаете, сколько мне лет?» — «Конечно». — «Не смущает?» — «Абсолютно».
— В какой момент что-то пошло не так?
— Договорились, что в декабре, когда буду в Москву, мы встретимся и обсудим детали. Я прилетел, позвонил — Волнушкин не взял трубку. Вскоре выяснилось, что он покидает клуб. Возможно, поэтому и не ответил.
— С другими торпедовскими руководителями были контакты за последнее время?
— Нет.
— А раньше?
— Только с Белоусом. Он дважды приглашал в «Москву», в 2002-м и 2004-м. Тренером. Я отказывался, потому что еще играл. Хоть и было мне за сорок. А когда закончил, уже никто не звонил.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0