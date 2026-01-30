Сарычев — об экс-президенте «Торпедо» Волнушкине: «Предложил должность тренера вратарей. Но потом перестал отвечать на звонки»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, когда он последний раз получал предложение о работе в России.

— Кто из руководителей «Торпедо» звал вас на работу в 2024-м, а потом не брал трубку, когда вы перезванивали?

— Волнушкин. Общались мы один раз, по телефону. Он сказал, что хочет предложить мне должность тренера вратарей. Я уточнил: «В молодежке? Или в школе?» — «Нет, в первой команде». — «А вы знаете, сколько мне лет?» — «Конечно». — «Не смущает?» — «Абсолютно».

— В какой момент что-то пошло не так?

— Договорились, что в декабре, когда буду в Москву, мы встретимся и обсудим детали. Я прилетел, позвонил — Волнушкин не взял трубку. Вскоре выяснилось, что он покидает клуб. Возможно, поэтому и не ответил.

— С другими торпедовскими руководителями были контакты за последнее время?

— Нет.

— А раньше?

— Только с Белоусом. Он дважды приглашал в «Москву», в 2002-м и 2004-м. Тренером. Я отказывался, потому что еще играл. Хоть и было мне за сорок. А когда закончил, уже никто не звонил.