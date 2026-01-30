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30 января, 14:40

Сарычев — об экс-президенте «Торпедо» Волнушкине: «Предложил должность тренера вратарей. Но потом перестал отвечать на звонки»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, когда он последний раз получал предложение о работе в России.

— Кто из руководителей «Торпедо» звал вас на работу в 2024-м, а потом не брал трубку, когда вы перезванивали?

— Волнушкин. Общались мы один раз, по телефону. Он сказал, что хочет предложить мне должность тренера вратарей. Я уточнил: «В молодежке? Или в школе?» — «Нет, в первой команде». — «А вы знаете, сколько мне лет?» — «Конечно». — «Не смущает?» — «Абсолютно».

— В какой момент что-то пошло не так?

— Договорились, что в декабре, когда буду в Москву, мы встретимся и обсудим детали. Я прилетел, позвонил — Волнушкин не взял трубку. Вскоре выяснилось, что он покидает клуб. Возможно, поэтому и не ответил.

— С другими торпедовскими руководителями были контакты за последнее время?

— Нет.

— А раньше?

— Только с Белоусом. Он дважды приглашал в «Москву», в 2002-м и 2004-м. Тренером. Я отказывался, потому что еще играл. Хоть и было мне за сорок. А когда закончил, уже никто не звонил.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Валерий Сарычев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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