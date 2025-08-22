«Оренбург» — «Ахмат»: Касинтура удален за фол на Квеквескири

«Ахмат» остался вдесятером в матче с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

На 5-й минуте красную карточку получил Эгаш Касинтура. Хавбек «Ахмата» задел шипами шею полузащитника «Оренбурга» Ираклия Квеквескири.

Главный арбитр матча Владислав Целовальников принял решение об удалении после подсказки ВАР и просмотра видео.