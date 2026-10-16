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Сергей Семак: комментарий главного тренера «Зенита» о роли бразильского полузащитника Вендела в команде

Семак назвал Вендела лидером «Зенита»: «Не согласен, что он много берет на себя»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о роли бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в команде.

16 октября Семак заявил, что Вендел не сыграет в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за травмы. Игра пройдет в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

«Вендел берет много на себя, мяч часто таскает? Вендел — лидер нашей команды. Конечно, с ним и без него есть много различий. Я, конечно, не согласен с этим [вопросом]. С одной стороны, мы понимаем, что есть сильные качества у любого игрока. Если взять того же Карпукаса, он, естественно, хорош в продвижении мяча, быстро думает, быстро двигает мяч. Вендел быстро двигается с мячом, его невозможно поймать. Поэтому, может быть, с визуальной точки зрения такое мнение формируется, что мяч быстрее ходит, потому что

Вендел больше мяч «таскает», скажем так. Но он умеет это делать и умеет это делать на хорошей скорости. То, как он убегает в быстрые атаки, как он двигается с мячом... Конечно, таких игроков, наверное, в нашем чемпионате нет. Это стилистическое впечатление. На мой взгляд, это не так», — сказал Семак.

В нынешнем сезоне 29-летний Вендел принял участие в 6 матчах «Зенита», отдав 1 голевую передачу.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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Источник: официальный сайт ФК «Зенит»
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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