Семак назвал Вендела лидером «Зенита»: «Не согласен, что он много берет на себя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о роли бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в команде.

16 октября Семак заявил, что Вендел не сыграет в матче 11-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за травмы. Игра пройдет в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

«Вендел берет много на себя, мяч часто таскает? Вендел — лидер нашей команды. Конечно, с ним и без него есть много различий. Я, конечно, не согласен с этим [вопросом]. С одной стороны, мы понимаем, что есть сильные качества у любого игрока. Если взять того же Карпукаса, он, естественно, хорош в продвижении мяча, быстро думает, быстро двигает мяч. Вендел быстро двигается с мячом, его невозможно поймать. Поэтому, может быть, с визуальной точки зрения такое мнение формируется, что мяч быстрее ходит, потому что

Вендел больше мяч «таскает», скажем так. Но он умеет это делать и умеет это делать на хорошей скорости. То, как он убегает в быстрые атаки, как он двигается с мячом... Конечно, таких игроков, наверное, в нашем чемпионате нет. Это стилистическое впечатление. На мой взгляд, это не так», — сказал Семак.

В нынешнем сезоне 29-летний Вендел принял участие в 6 матчах «Зенита», отдав 1 голевую передачу.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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