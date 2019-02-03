Олег Кононов: "Планирую оставить Игнатова и Мелкадзе"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе красно-белых рассказал, кто из молодых футболистов останется в первой команде после сбора, который стартовал накануне в турецком Белеке, сообщает официальный сайт московской команды.

– Планирую оставить Игнатова, Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат, – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".

Напомним, что Кубок Олимп-ФНЛ 2019 года пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском Пафосе. "Спартак-2" примет участие в соревновании.

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