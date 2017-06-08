Оганесян, Ананко и Козлов получили лицензии категории PRO

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян успешно сдал экзамен на лицензию PRO, информирует клубная пресс-служба. Лицензия PRO дает возможность работать главным тренером в любом европейском клубе и национальной сборной.

Аналогичным достижением также отметился старший тренер "Арсенала" Андрей Козлов, сообщает пресс-служба туляков. Кроме того, дипломированным специалистом стал бывший старший тренер клуба Дмитрий Ананко.