"Обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко". Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о том, что помогло "Локомотиву" стать чемпионом России в прошлом сезоне, несмотря на внутренние конфликты.

– Как при таких взаимоотношениях "в верхах" локомотивцам, по-вашему, удалось вопреки всем первоначальным прогнозам выиграть прошлогоднее первенство премьер-лиги?

– Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Гаджи Гаджиева - здесь