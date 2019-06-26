"Новый дом. Новая команда". Голкипер Романьоли на стадионе "Спартака"

Вратарь молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли опубликовал в Инстаграме фотографию со стадиона "Спартака".

"Новый дом, новая номанда, новое приключение. Давай, "Спартак"!", – подписал фото Романьоли.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола. Контракт вратаря с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Твиттере сообщил, что 20-летний итальянец подпишет контракт на два года с москвичами. Красно-белые заплатят за футболиста от 2 до 2,5 миллиона евро.

Вратарь Романьоли – в "Спартаке". Фотофакт со стадиона красно-белых