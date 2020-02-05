Носит ли Кокорин ворота в «Зените-2»? Фотофакт
13:03
«Зенит-2» опубликовал фотографии с тренировки команды в Twitter. На фото, в частности, видно, как футболисты несут ворота. Среди них и форвард Александр Кокорин, переведенный из первой команды «Зенита».
Утренняя тренировка сине-бело-голубых ? pic.twitter.com/71tlhqvmDQ— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) February 5, 2020
21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.
Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».
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