Носит ли Кокорин ворота в «Зените-2»? Фотофакт

«Зенит-2» опубликовал фотографии с тренировки команды в Twitter. На фото, в частности, видно, как футболисты несут ворота. Среди них и форвард Александр Кокорин, переведенный из первой команды «Зенита».

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».