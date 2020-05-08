Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал московское «Динамо» лучшей командой в своей карьере.

Украинский нападающий Андрей Воронин, который выступал с Самедовым в «Динамо» с 2010 по 2012 год, выложил на своей странице в Instagram видео с матча «Динамо» — «Локомотив» и отметил Самедова со словами: «Хорошая банда у нас была».

В комментариях Самедов написал: «Лучшая команда в моей жизни, брат!»

Один из подписчиков ответил: «Сань, то «Спартак» у тебя лучшая команда, то «Динамо», не поймешь тебя!».

«Ты и не поймешь. Я никогда не говорил, что «Спартак» в моей карьере — лучшая команда», — ответил подписчику Самедов.