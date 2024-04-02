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Сегодня, 22:08

Нигматуллин считает «Сочи» и «Балтику» главными кандидатами на вылет из РПЛ

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал команды, которые являются наиболее вероятными кандидатами на вылет из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Тяжелее всех будет выбраться оттуда «Сочи». Они вроде и не проигрывают в последних матчах, но и не побеждают. Если была бы победа весной, шансы остаться в РПЛ были бы выше. У остальных очень плотно, одна победа может все изменить. Вся борьба еще впереди, но у других команд больше шансов сохранить прописку, чем у «Балтики». Впереди девять игр, можно набрать много очков», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 21 матче. На 15-й строчке располагается «Балтика» (17). В зоне переходных матчей находятся «Урал» и «Оренбург» (оба — по 20), идущие 13-м и 14-м соответственно.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Балтика
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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 - : -
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П
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