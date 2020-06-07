«Ничего не почувствовал». Защитник «Рубина» рассказал, как переболел коронавирусом

Защитник «Рубина» Константин Плиев, который переболел коронавирусом, рассказал о своем текущем состоянии и целях на сезон.

— Прошло очень легко все — в легкой форме. Толком ничего не почувствовал. Очень скучал по тренировкам. И ждал этого момента, когда я уже вернусь на поле. Сейчас тренируемся, тяжело, надо набирать форму. Но с улыбкой на лице набираем. Как-то наоборот подкалывали: «Давай, держись от нас подальше». А так нет. Переболел, но все равно надо оберегать. Мне сказали, что я также могу повторно заболеть. Я очень скучал, не мог лежать на этой кровати. Ждал, когда вернусь на зеленое поле и буду готовиться с ребятами к возобновлению сезона. Цели? Тренировки и тренировки. Как можно больше побед с «Рубином» и больше никаких, — сказал Плиев на видео, опубликованном на Youtube-канале «Рубина».

Чемпионат России возобновится 19 июня. Казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 22 туров.