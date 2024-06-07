Тубич: «Не думаю, что изменения Ивича — единственная причина успеха «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич оценил работу бывшего главного тренера «быков» Владимира Ивича.

— Показалось, что именно Владимиру Ивичу удалось донести до Сергея Галицкого, что сбалансированный «Краснодар» гораздо ближе к чемпионству, чем играющий зрелищно.

— Да, возможно, Ивич поменял что-то в игре, не было такого упора на зрелищный футбол, как при Муслине, Кононове и Шалимове. Возможно, это и приносило результат, но не думаю, что это единственная причина успешного сезона, — цитирует Тубича Metaratings.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.