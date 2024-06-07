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Экс-защитник «Краснодара» Тубич: «У нас всегда была задача играть в красивый футбол»

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Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич вспомнил о совместной работе с бывшим главным тренером «быков» Славолюбом Муслиным.

— Много лет Галицкий требует от тренеров «Краснодара» играть в атакующий футбол, который бы привлекал болельщиков. Этот игровой принцип уже был во времена Муслина?

— Да, конечно. С нами Галицкий не обсуждал, как играть. Наверное, президент доносил мысли до тренерского штаба, но у нас всегда была задача играть в красивый футбол через пас. Да, важно победить, но если делать это незрелищно, то у Галицкого бы возникли вопросы, — приводит слова Тубича Metaratings.ru.

Тубич выступал за «Краснодар» с января 2011-го по август 2014 года. В общей сложности защитник принял участие в 64 матчах черно-зеленых, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Неманья Тубич
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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