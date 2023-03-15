Нападающий «Урала» Влут считает Промеса очень опасным игроком

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут в комментарии для «СЭ» оценил игру своего соотечественника Квинси Промеса за «Спартак».

«Конечно, я разговариваю с Промесом. Он очень опасный игрок! Может забривать, отдавать голевые. Каждый раз, когда он получает мяч, он пытается бить по воротам. Он опасен для каждого соперника», — сказал Влут «СЭ».

В сезоне-2022/23 Промес забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах.