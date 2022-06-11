Агент форварда «Сочи» Кассьерры рассказал, что форвардом интересуются «Зенит» и 4 иностранных клуба

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры рассказал, что футболистом интересуются 5 клубов.

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео. Помимо питерцев хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», а также есть интерес от «Олимпиакоса» и «Фенербахче» - приводит «Чемпионат» слова Петропулоса.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 колумбийский форвард забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего игрока в 4,5 миллиона евро.