РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Наконец-то прорвало». Заболотный прокомментировал свой дубль в ворота «Ростова»

18:48
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Сочи» Антон Заболотный, который оформил дубль в ворота «Ростова» (4:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ, после игры отметил серьезное сопротивление со стороны соперника.

— Что необходимо, чтобы еще и еще видели такие голы? Только моя работа на тренировках. Много отрабатывали, в 10-м туре наконец-то прорвало. Тот «Ростов» нельзя сравнивать с этим. Тут еврокоманда, другой уровень совсем. Соперник не уступал ни в чем. Они сравнивали постоянно счет, давали нам стимул. Повезло, что у них не сдержался эмоционально игрок, это нам помогло, — сказал Заболотный в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сочи — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир