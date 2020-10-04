«Наконец-то прорвало». Заболотный прокомментировал свой дубль в ворота «Ростова»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный, который оформил дубль в ворота «Ростова» (4:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ, после игры отметил серьезное сопротивление со стороны соперника.

— Что необходимо, чтобы еще и еще видели такие голы? Только моя работа на тренировках. Много отрабатывали, в 10-м туре наконец-то прорвало. Тот «Ростов» нельзя сравнивать с этим. Тут еврокоманда, другой уровень совсем. Соперник не уступал ни в чем. Они сравнивали постоянно счет, давали нам стимул. Повезло, что у них не сдержался эмоционально игрок, это нам помогло, — сказал Заболотный в эфире телеканала «Матч Премьер».