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Сегодня, 11:04

Нагорных заявил, что в «Локомотиве» всегда ощущают поддержку Семина

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что футболисты и руководство московского клуба всегда ощущают поддержку бывшего тренера команды Юрия Семина.

«Он всегда с нами, в «Локомотиве». Он был на трибуне на матче с ЦСКА, болел за нашу команду, поэтому Юрий Павлович для «Локомотива» — это определенная икона. Даже если он иногда нас критикует, мы эту ситуацию воспринимаем абсолютно адекватно, потому что-то, что говорит Юрий Павлович, во благо «Локомотиву». На сегодняшний момент он не помогает «Локомотиву» консультативно. Но мы его поддержку всегда ощущаем», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Семин занимал должность главного тренера «Локомотива» с 1992 по 2005 год, с 2009-го по 2010-й, с 2016-го по 2020-й. Вместе с московским клубом он три раза выиграл чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза — Суперкубка страны.

Источник: https://tass.ru/sport/17591025
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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