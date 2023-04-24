Нагорных заявил, что в «Локомотиве» всегда ощущают поддержку Семина

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что футболисты и руководство московского клуба всегда ощущают поддержку бывшего тренера команды Юрия Семина.

«Он всегда с нами, в «Локомотиве». Он был на трибуне на матче с ЦСКА, болел за нашу команду, поэтому Юрий Павлович для «Локомотива» — это определенная икона. Даже если он иногда нас критикует, мы эту ситуацию воспринимаем абсолютно адекватно, потому что-то, что говорит Юрий Павлович, во благо «Локомотиву». На сегодняшний момент он не помогает «Локомотиву» консультативно. Но мы его поддержку всегда ощущаем», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Семин занимал должность главного тренера «Локомотива» с 1992 по 2005 год, с 2009-го по 2010-й, с 2016-го по 2020-й. Вместе с московским клубом он три раза выиграл чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза — Суперкубка страны.