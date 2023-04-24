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Сегодня, 11:00

Гасилин — о конфликте Денисова с «Зенитом»: «Игорь поступил правильно. У него самые большие яйца в нашем футболе»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что экс-капитан петербургской команды Игорь Денисов поступил правильно, высказав в свое время недовольство по поводу высокой зарплаты бразильского игрока Халка.

«Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов — человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него — он пойдет до конца. Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка», — приводит Sport24 слова Гасилина.

Денисов играл за «Зенит» с 2002 по 2013 год. Халк выступал в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-gasilin-pro-konflikt-denisova-s-zenitom-igor-postupil-pravilno-u-nego-samyye-bolshiye-yaytsa-v-nashem-futbole
Алексей Гасилин
Игорь Денисов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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