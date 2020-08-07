Набабкин продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин договорились о продлении трудового соглашения на один сезон, сообщает сайт клуба.

Набабкин, выступающий за ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за армейцев до окончания сезона-2020/21.

На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трех Суперкубков России.