Набабкин продлил контракт с ЦСКА
16:05
ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин договорились о продлении трудового соглашения на один сезон, сообщает сайт клуба.
Набабкин, выступающий за ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за армейцев до окончания сезона-2020/21.
На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трех Суперкубков России.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-prodlil-kontrakt-do-kontsa-sezona202021/
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