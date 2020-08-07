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Набабкин продлил контракт с ЦСКА

16:05
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА.
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин договорились о продлении трудового соглашения на один сезон, сообщает сайт клуба.

Набабкин, выступающий за ЦСКА с 2010 года, продолжит играть за армейцев до окончания сезона-2020/21.

На счету Набабкина уже 249 матчей за красно-синих, в которых он забил четыре гола. Кирилл — трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трех Суперкубков России.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-prodlil-kontrakt-do-kontsa-sezona202021/

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