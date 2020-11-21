РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мусаев: «У Сафонова нет шансов сыграть против «Севильи»

16:26
Матвей Сафонов. Фото ФК "Краснодар".
Матвей Сафонов. Фото ФК "Краснодар".
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— После паузы на игры сборных первая игра получается скомканной, игроки в разных состояниях, — отметил Мусаев. — Плюс было сложно, что ряд футболистов только пару дней назад зашли в общую группу. Мы контролировали ход матча, создали немало моментов. Надо было забить второй гол, но мы не смогли. Было удаление, концовка немного нервная. Но довели до победы.

— Как обстоят дела со здоровьем Матвея Сафонова?

— Я думаю, у Матвея нет шансов сыграть в Лиге чемпионов. Он сегодня в первый раз сдал отрицательный тест. Он болеет несильно, у него минимальные симптомы. На «Севилью» шансов немного.

— Ари в своей нынешней форме может дольше играть?

— Наверно, способен выйти в основе, играть длительные отрезки. Вопрос риска. Нельзя сразу бросать в бой. Он показал неплохое движение. (Екатерина Потапова)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 927
Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир