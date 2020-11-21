Мусаев: «У Сафонова нет шансов сыграть против «Севильи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— После паузы на игры сборных первая игра получается скомканной, игроки в разных состояниях, — отметил Мусаев. — Плюс было сложно, что ряд футболистов только пару дней назад зашли в общую группу. Мы контролировали ход матча, создали немало моментов. Надо было забить второй гол, но мы не смогли. Было удаление, концовка немного нервная. Но довели до победы.

— Как обстоят дела со здоровьем Матвея Сафонова?

— Я думаю, у Матвея нет шансов сыграть в Лиге чемпионов. Он сегодня в первый раз сдал отрицательный тест. Он болеет несильно, у него минимальные симптомы. На «Севилью» шансов немного.

— Ари в своей нынешней форме может дольше играть?

— Наверно, способен выйти в основе, играть длительные отрезки. Вопрос риска. Нельзя сразу бросать в бой. Он показал неплохое движение. (Екатерина Потапова)