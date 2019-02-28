Мурад Мусаев: "В РПЛ постепенно становится все меньше "панцирей", а значит, наш футбол постепенно движется в правильном направлении"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью пресс-службе клуба выразил мнение, что атакующий футбол - это правильное направление для российских клубов. Он также добавил, что даже если "быки" не одержали победу над "Севильей" и не прошли "Байер", то все равно уходили с поля с гордо поднятой головой, потому что не отступали от своей философии.

– Возвращаемся к тому, о чем мы говорили выше. То есть получается в еврокубках футбол более интенсивный, чем на внутренней российской арене?

– Если мы посмотрим статистику, то увидим, что чистого времени, когда мяч находится в игре, в матчах еврокубков ощутимо больше, чем в играх чемпионата России. Я ни в коем случае не хочу никого учить, как играть и что делать на поле, просто высказываю свое мнение.

Многие тренеры говорят, что с "Краснодаром" трудно состязаться в атакующем футболе, потому что в команде собраны хорошие футболисты. Но когда мы выходили в Лиге Европы на матчи против тех же "Севильи" или "Байера", их составы по трансферной стоимости превосходили наш состав в несколько раз. И даже если бы не случилось победы над "Севильей", даже если бы мы не прошли "Байер", мы бы все равно уходили с поля с гордо поднятой головой, потому что не отступали от своей философии.

Да, соперники, может быть, вынуждали нас совершать больше ошибок и проводить времени в обороне больше обычного, но мы были смелыми и играли открыто. И повторюсь, в этом я вижу главный путь роста нашего футбола. Мы должны быть не только хороши в обороне за счет количества игроков, но и развивать себя в атакующей фазе.

Хочу выразить свое большое уважение таким командам РПЛ, как, например, "Урал", который пусть и не входит в число лидеров, но в обеих играх текущего сезона играл с нами открыто, в атаку. Да, мы дважды обыграли клуб из Екатеринбурга, но болельщиков этого коллектива наверняка порадовали яркие победы над "Локомотивом" и "Спартаком". То же самое касается "Арсенала", который очень смело играл с нами в Краснодаре, и мы получили большое удовольствие от соперничества на встречных курсах в этом поединке.

Атакующий футбол принес Туле запоминающиеся победы над "Зенитом" и тем же "Спартаком". Самарские "Крылья Советов" сейчас тоже пытаются играть с акцентом на атаку. Поэтому, как мне кажется, "панцирей" в Российской Премьер-Лиге постепенно становится все меньше, а значит, наш футбол постепенно движется в правильном направлении.

– В трех матчах февраля "Краснодар" забил один-единственный мяч, и тот прямым ударом со штрафного. Для команды, исповедующей атакующий стиль, это явно не лучший показатель. Когда ждать голевого прорыва?

– Что касается встреч с "Байером", то мы должны понимать: нам противостоял очень серьезный соперник. Да, мы создали ряд моментов и должны были забивать больше, чем один мяч. Но главное – мы сумели преодолеть этот барьер и единственного гола для этого хватило.

А с "Ростовом" традиционно непросто играть всем, тем более что в домашнем матче ростовчане сделали ставку на супероборонительный футбол. В любом случае требований к себе мы не снижаем. Конечно, мы должны забивать больше, и уверен, будем это делать. Работу в данном направлении мы ведем, поверьте, на каждой тренировке.

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