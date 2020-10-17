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«Может, выйдет на какое-то время». Семак оценил шансы Вендела дебютировать в матче против «Сочи»

13:52
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы полузащитника Вендела дебютировать в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Бразилец попал в число запасных.

«Вендел пока провел только одно занятие, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». Какое-то время вообще не тренировался, так как занимался подготовкой документов. В этом сезоне очень мало сыграл. Пока сложно понять его состояние, поэтому посмотрим, как будет складываться матч. Может, выйдет на какое-то время.

Дзюба и Оздоев сыграли много за сборную. Как и Жирков. Барриос играл чуть меньше. Заменили позиции, которые могли, чтобы была свежесть».

Зенит — Сочи

 

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