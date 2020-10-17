«Может, выйдет на какое-то время». Семак оценил шансы Вендела дебютировать в матче против «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы полузащитника Вендела дебютировать в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Бразилец попал в число запасных.
«Вендел пока провел только одно занятие, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». Какое-то время вообще не тренировался, так как занимался подготовкой документов. В этом сезоне очень мало сыграл. Пока сложно понять его состояние, поэтому посмотрим, как будет складываться матч. Может, выйдет на какое-то время.
Дзюба и Оздоев сыграли много за сборную. Как и Жирков. Барриос играл чуть меньше. Заменили позиции, которые могли, чтобы была свежесть».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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