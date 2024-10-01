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Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Мусаев здесь ни при чем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России-2024/25.

«Когда убирали Ивича, был негатив? Ну а как? Команда при Ивиче шла на первом-втором месте долгую часть чемпионата. Конечно, негатив. Убирают человека, который идет с командой на первом-втором месте. Конечно, нам, футбольным людям, это непонятно. Но я говорил и сейчас это повторю, причем не «переобуюсь», как многие сейчас это делают: у «Краснодара» сильная, хорошая команда, у них один из лучших игроков и лучший нападающий — Кордоба. Ну что, эта команда будет на седьмом месте? Да нет, конечно. И Мусаев здесь ни при чем. Какая разница, кто там у руля? Играют-то футболисты. А если будут делать такие подарки, как сделал Караваев, то вообще можно рассчитывать на большее», — приводит Metaratings слова Мостового.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 24 очками в 10 матчах. В субботу, 28 сентября «быки» обыграли «Зенит» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

Источник: Metaratings
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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