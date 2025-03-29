Мостовой объяснил свою любовь к поэзии: «По голове тюкнул кто-то»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, почему любит поэзию.

«Не знаю, откуда это, мало ли, так бывает. По голове тюкнул кто-то. Как всегда у нас все берется из детства, как бы мы там не крутились. Если ты в детстве чем-то занимался, то оно тебе помогает. По литературе у меня всегда была четверка!» — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

Александр Абустин