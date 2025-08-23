Московское «Динамо» — «Пари НН»: бело-голубые ведут в счете после первого тайма

Московское «Динамо» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 6-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором гола на 16-й минуте стал полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Его партнер по команде Бителло на 24-й минуте получил желтую карточку.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».