Московское «Динамо» — «Пари НН»: Фомин увеличил преимущество бело-голубых

Московское «Динамо» забило второй гол в матче 6-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 2:0.

На 46-й минуте отличился полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, который оказался первым на добивании после попытки Бителло забить в ворота гостей.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».