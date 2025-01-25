Боярский: «Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной кампании сине-бело-голубых.

— Все привыкли к бразильцам. На это была ставка, что они повысят уровень игры в «Зените». Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой. Это заметно, что они снижают планку престижа клуба, — сказал Боярский «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.

Позднее «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».